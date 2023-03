Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz Welche Versicherungen Sie wirklich brauchen

„Versichern sollte man nur Risiken und Gefahren, die existenziell bedrohlich sind“, sagt der Versicherungsmakler Johannes Brück aus Düsseldorf. Deshalb besteht für alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Deutschland die Verpflichtung zum Abschluss einer Krankenversicherung. Denn für eine schwere Erkrankung, die in keinem Lebensalter ausgeschlossen werden kann, fallen schnell hohe Behandlungskosten an, die nicht mehr aus dem Einkommen oder Vermögen finanziert werden können. Versichert sind die meisten Einwohner in der gesetzlichen Krankenversicherung. Rund zehn Prozent der Angestellten mit höherem Einkommen sowie Selbstständige und Beamte dürfen sich über eine private Krankenversicherung schützen. Für den Opferschutz hat der Staat zudem bestimmt, dass kein Auto oder Motorrad ohne eine Kfz-Haftpflichtversicherung für den Straßenverkehr zugelassen werden darf.