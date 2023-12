Überflüssige Policen Diese zehn Versicherungen brauchen Sie nicht

Eine Rürup-Rente ist laut Stecher „ein sehr teures und extrem unflexibles“ Altersvorsorgeprodukt. Sie tauge in aller Regel nicht als Alternative zur gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige. Rürup-Verträge passen sich nicht veränderten Einkommens- oder Lebenssituationen an. Generell ist keine Hinterbliebenenabsicherung vorgesehen - also anders als in der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es keine Witwen- oder Witwerrente.