Versicherung : Versicherungen – welche sind Pflicht, welche brauchen Sie nicht?

Wir Deutschen lieben Versicherungen. Sie senken das Risiko hoher Kosten oder schließen finanzielle Lücken in einem Versicherungsfall – beispielsweise durch einen Unfall, bei einem Rechtsstreit oder bei einem Todesfall. Aber nicht jede Versicherungspolice ist sinnvoll. Das sind die wichtigsten Infos und Fakten rund um Versicherungen.

Welche Versicherungen gibt es?

Einige dieser Versicherungen sind Pflicht, andere sind unnötig. Das Prinzip einer Versicherung ist jedoch immer gleich: Bei einer Versicherung tragen alle Versicherungsnehmer das Risiko eines Versicherungsfalls gemeinsam. Die Versicherungsnehmer bezahlen – meist monatlich – eine kleine Prämie, die in das Versicherungsvermögen oder den sogenannten Deckungsstock fließt.

Die Auszahlung erfolgt nur, wenn bei einer versicherten Person ein Schadensfall eintritt. Statistisch gesehen dürfen nur wenige Menschen tatsächlich von einem Versicherungsfall betroffen sein, damit dieses Prinzip aufgeht. Seit 2012 müssen die Versicherungsprämien in der EU für Männer und Frauen gleich hoch sein.

Welche Versicherungen sind in Deutschland Pflicht?

Welche Versicherungen sind unbedingt notwendig?

Ist das Risiko eher gering oder würde ein Schadensfall eine Person nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen, ist eine Versicherung nicht unbedingt notwendig. Eine Hausratsversicherung wird dagegen schon für die erste eigene Studentenwohnung empfohlen. Zerstört ein Wasserschaden, ein Einbruch oder ein Brand den Hausrat, übernimmt die Versicherung die Kosten für die Neubeschaffung der Haushaltsartikel. Selbst in der kleinen Studentenwohnung kann das ohne Versicherung teuer werden.

Welche Versicherungen können sich als vorteilhaft erweisen?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bewahrt vor finanziellen Engpässen durch eine längere Krankheit – beispielsweise wenn Menschen durch einen Bandscheibenvorfall nicht in ihrem Bürojob arbeiten können oder aufgrund psychischer Belastungen für einige Zeit aus dem Berufsleben ausscheiden.

Um Familien finanziell abzusichern, falls dieser oder diese nicht mehr arbeiten kann oder vorzeitig verstirbt, eignet sich neben der Berufsunfähigkeitsversicherung auch eine Risiko-Lebensversicherung. Diese wird beim Tod des Verstorbenen an die Familie ausgezahlt und verhindern, dass die Familie des oder der Verstorbenen in finanzielle Engpässe gerät.

Wohngebäudeversicherung: Diese Versicherung bietet Schutz vor hohen Kosten verursacht durch Sturm, Hagel, Feuer oder Wasser am Eigenheim.

Stationäre Zusatzversicherung: Diese Versicherung bezahlt Spezialisten und eine Unterbringung in Ein- oder Zweibettzimmern im Falle eines Krankenhausaufenthaltes.

Welche Versicherungen sind überflüssig?

Was gibt es alles für private Versicherungen?

Allerdings sollte sichergestellt werden, dass sie die Beiträge regelmäßig und langfristig bezahlen können. Die Höhe der Beiträge richten sich nach der Höhe des Einkommens. Ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ist nur vor Vollendung des 55. Lebensjahres möglich.

Was sollte man vor Abschluss einer Versicherung machen?

Welche Versicherungen sind wichtig für Berufseinsteiger?

Ebenfalls ratsam sind eine Hausratsversicherung, eine Unfallversicherung und ein Berufsrechtsschutz. Die Kosten sind für Berufseinsteiger relativ gering. Am teuersten ist der Kfz-Tarif für die Kfz-Versicherung bei jungen Fahrern aufgrund einer geringen SF-Klasse.

Welche Versicherungen sind für junge Menschen wichtig?

Doch wird der gesamte Hausrat durch einen Wasserbruch oder einen Brand zerstört, kostet die Neubeschaffung selbst in einer Studentenwohnung bis zu 10.000 Euro – keine kleine Summe. Die Kosten für eine Hausratsversicherung ist für junge Menschen dagegen günstig.

Bei Auslandsaufenthalten und Urlauben ist eine Reisekrankenversicherung unverzichtbar. Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung in jungen Jahren lohnt sich, denn die Versicherungsprämien sind zum Einstieg vergleichsweise günstig.

Eine Autoversicherung wie eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist auch für junge Autobesitzer Pflicht. Die Beiträge für die Kfz-Versicherung werden durch die Einstufung in eine geringe SF-Klasse (Schadensfreiheitsklasse) zu Beginn relativ hoch sein. Fahranfänger erhalten die SF-Klasse 0. Mit jedem unfallfreien Jahr steigt die SF-Klasse und die Prämien können sinken.

Welche Versicherungen sind für Familien mit Kindern wichtig?

Denkt doch an die Kinder! Familien mit Kindern müssen sich doppelt und dreifach absichern – für alle Eventualitäten, damit der Nachwuchs trotz Schicksalsschlägen versorgt wird. Für Familien werden Personenversicherungen wie die Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Lebensversicherung und Unfall- oder Invaliditätsversicherungen empfohlen. Auch Zusatzversicherungen sind vorteilhaft.

Wenn sich also Nachwuchs ankündigt, sollte zuerst die Privathaftpflicht geprüft werden. Diese muss auch Schäden versichern, die durch die eigenen Kinder verursacht wurden. In den meisten Fällen kann eine Versicherungspolice an die veränderten Lebensverhältnisse angepasst werden. Die Kinder sind dann bis zur Volljährigkeit oder sogar bis zum Ende der Ausbildung oder des Studiums über die Privathaftpflichtversicherung der Familie mitversichert.