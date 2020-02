„Zwei-Klassen-Medizin“ : Stiftung fordert Abschaffung der privaten Krankenkassen

Düsseldorf Das Nebeneinander von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung führt aus Sicht der Bertelsmann Stiftung zu einer Gerechtigkeitslücke. Ein Gutachten fordert das Ende dieses dualen Systems.

Die Rede ist von Zwei-Klassen-Medizin. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem ein duales System der Krankenversicherung besteht: 2019 waren 8,74 Millionen Bundesbürger privat versichert, die Gesetzlichen Krankenkassen hatten 73 Millionen Mitglieder. Seit Jahren steht dieses System in der Kritik.