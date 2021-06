Private und Gesetzliche Krankenversicherung : Alle Infos zum Thema Krankenversicherung

Foto: dpa/Jens Kalaene Infos Zehn Fakten zur Krankenversicherung

Nirgendwo sonst in Europa existieren nebeneinander zwei Systeme der gesundheitlichen Absicherung. Einem davon muss man sich anschließen. Die Entscheidung hängt stark von der individuellen Ausgangssituation ab. Alle Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung gibt es hier im Überblick.

Was ist die Krankenversicherung?

Die Krankenversicherung ist eine Absicherung gegen die mit einer Erkrankung verbundenen Risiken wie Arbeitsunfähigkeit, Pflege und medizinische Behandlungen. Die Krankenversicherung übernimmt voll oder teilweise die Kosten, die durch die Behandlung einer Erkrankung, durch Mutterschaft oder einem Unfall entstehen. Die Krankenversicherung ist neben der Renten- und Pflegeversicherung ein wichtiger Baustein des deutschen Gesundheitssystems. Sie gehört zu den Sozialversicherungen, die im 5. Buch Sozialgesetzbuch gesetzlich festgeschrieben sind. Die Hauptaufgabe der Krankenversicherung ist es, die Gesundheit der Mitglieder zu sichern oder wiederherzustellen. Sie stellen durch Aufklärung, Beratung und Leistung die medizinische Versorgung sicher. Dabei sind die Versicherten in Sachen Gesundheit ganz klar mitverantwortlich.

Man unterscheidet in Deutschland zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV). Im internationalen Vergleich regelt jeder Staat das Verhältnis zur Krankenversicherung anders. Entweder sind die Bürger gesetzlich verpflichtet, sich zu versichern, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist, oder die Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung erfolgt auf freiwilliger Basis.

Welche Leistungen übernimmt die Krankenversicherung?

Die Bandbreite an Leistungen, die über die Krankenversicherung abgedeckt sind, ist sehr vielfältig. Bei den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen gibt es hier und da vereinzelt Unterschiede. Gemeinsam haben sie aber die folgenden Punkte: Gesetzliche Krankenkassen bezahlen verschriebungspflichtige Medikamente zum größten Teil. Die Versicherten müssen einen Eigenanteil von 5 bis 10 Prozent dazuzahlen. Grundvoraussetzung ist, dass die vom Arzt verschriebenen Medikamente nicht frei verkäuflich sind. In diesem Fall müssen Versicherte der GKV die Mittel komplett selbst bezahlen. Ausnahmen von der Zuzahlungspflicht gibt es für chronisch Kranke und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ganz übernommen werden die sogenannten Standardimpfungen nach dem Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Immer bei den Leistungen dabei sind Krebsvorsorgeuntersuchungen, die für die Frau ab 20 Jahren und für den Mann ab 45 Jahren angeboten werden, und normale Kontrolluntersuchungen zur frühzeitigen Erkennung und Vermeidung von Krankheiten. Gleiches gilt für Behandlungskosten, die bei der Therapie akuter Krankheiten, gesundheitliche Folgen eines Unfalls und die entsprechende Nachsorge anfallen.

Im Krankenhaus haben GKV-Versicherte einen Anspruch auf allgemeine Pflegeleistungen und die Unterbringung im Mehrbettzimmer. Pro Tag in der Klinik werden zehn Euro Zuzahlung fällig. Diese Regel gilt für 28 Tage pro Jahr. Ab dem 29. Tag im Krankenhaus entfällt die Zuzahlung.

Physiotherapie, Sprachtherapie und weitere Behandlungen, die unter den Heilmitteln fallen, bezahlen die Krankenkassen zu einem großen Teil. Auch hier wird ein Eigenanteil fällig. Bei unbedingt notwendigen Hilfsmitteln wie Prothesen, Rollatoren, Rollstühlen oder Hörgeräten kommt die gesetzliche Krankenkasse ganz für die Kosten auf. Allerdings werden nur Hilfsmittel in einfacher Ausführung bezahlt.

Was alternative Behandlungsmethoden angeht, unterscheiden sich die verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen teils stark voneinander. Grundsätzlich müssen diese Leistungen von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Es gibt aber Versicherungen, die Homöopathie und Co. beispielsweise im Rahmen von Bonusprogrammen für ihre Versicherten anbieten.

Wie hoch sind die Krankenversicherungskosten?

Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung orientiert sich am Bruttoeinkommen des Versicherten. Wer mehr verdient, zahlt entsprechend mehr. Es gibt allerdings auch eine Beitragsbemessungsgrenze, ab der die Beiträge zur GKV nicht weiter steigen. Im Jahr 2019 lag sie bei 54450 Euro Bruttoeinkommen im Jahr.

Für alle Krankenkassen gibt es einen einheitlichen Beitragssatz. Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der je nach Krankenkasse höher oder geringer ausfallen kann. Die Höhe der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung kommen folgendermaßen zustande: Beim Arbeitnehmer wird das Bruttoeinkommen zur Rate gezogen. Davon wird ein Prozentsatz von 14,6 Prozent als allgemeiner Beitragssatz genommen, auf den dann der Zusatzbeitrag aufsummiert wird. Der so ermittelte Betrag wird je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt.

Lesen Sie auch Ein besonderes Werkzeug in Krisenzeiten : Kurzarbeitergeld

Wer sich privat versichern will, muss eine Gesundheitsprüfung über sich ergehen lassen. Die PKV betrachtet für die Berechnung des Beitrages den Gesundheitszustand, das Alter und etwaige Vorerkrankungen. Fitte und gesunde Menschen zahlen wenig. Wer bereits schwere oder chronische Erkrankungen hatte oder hat, muss Risikozuschläge zahlen. Des Weiteren fallen Kosten an, wenn man mehr Leistungen jenseits des Basistarifs wünscht. Hier lohnt sich ein Preisvergleich.

Wichtig zu wissen ist: Wer einmal eine Mitgliedschaft bei einem privaten Krankenversicherer abschließt, kann so schnell nicht mehr zur GKV wechseln. Meist ist ein Wechsel ausgeschlossen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Als Arbeitnehmer in der PKV sollte man noch nicht 55 Jahre und älter sein, um wechseln zu können. Außerdem sollte das Gehalt den Grenzwert von aktuell 64350 Euro nicht überschreiten.

Selbstständige können von der PKV zur GKV nur dann wechseln, wenn sie in ein Angestellenverhältnis übergehen. Entweder geben sie ihre Selbstständigkeit ganz auf oder sind nur noch nebenberuflich als Unternehmer tätig.

Muss man in Deutschland krankenversichert sein?

Ja! Die Absicherung im Krankheitsfall ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Daran führt kein Weg vorbei. Der Großteil der Bevölkerung ist verpflichtet, sich bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. Der Rest, das betrifft beispielsweise Selbstständige, kann wählen, ob er oder sie eine private Krankenversicherung mit risikoabhängiger Prämie bevorzugt oder lieber in das solidarische Modell der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung einzahlt. Grundsätzlich besteht aber auch für diesen Personenkreis die Pflicht, eine Art der Krankenversicherung vorweisen zu können.

Eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2009 hat die Krankenkassenpflicht nochmals konkretisiert. Demnach sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland verpflichtet, sich selbst versichern zu lassen und die Kosten dafür zu tragen. Empfänger von Asylbewerberleistungen oder Sozialhilfe sind natürlich auch krankenversichert. Sie müssen die Kosten allerdings nicht selbst tragen. Der Staat springt ein und bezahlt die Beiträge mit Steuermitteln.

Was passiert, wenn man nicht krankenversichert ist?

Seit 2009 gilt: Wer nicht versichert ist, sammelt jeden Monat Beitragsschulden an. Für die Zeit, in der kein Versicherungsschutz bei einer GKV oder PKV besteht, fallen die Beiträge weiter an und müssen in voller Höhe nachbezahlt werden, ohne dass man dafür jedoch Leistungen erhalten würde.

„Bei Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse oder private Krankenversicherung müssen die Beitragsschulden, soweit sie nicht verjährt sind, zurückgezahlt werden“, erklärt Sabine Wolter, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. „Bis die Rückstände ausgeglichen sind, ruht der Anspruch aus Leistungen aus der Krankenversicherung. Der Anspruch auf Leistungen ruht, wenn Versicherte mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate in Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen.“

Das heißt im Umkehrschluss: Wer sich nicht krankenversichert, tappt schnell in die Schuldenfalle. Denn zusätzlich zu den Beiträgen kommen Säumniszuschläge von 60 Prozent oben drauf. Nicht versichert zu sein, ist also keine gute Idee.

Wer nicht zahlt, kann ebenso nicht auf die vollen Leistungen der Versicherung setzen. „Versicherte haben während des Ruhens der Leistung nur Anspruch auf Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände dienen“, erklärt Sabine Wolter. Ebenso haben sie ein Recht darauf, Früherkennungsuntersuchungen auf Krebs wahrzunehmen und sich während einer Schwangerschaft von einem Arzt untersuchen zu lassen. Die Leistungen der gesetzlichen Kassen und der privaten Versicherung ruhen erst dann nicht mehr, wenn der Versicherte alle rückständigen Beiträge gezahlt hat oder aber, wenn ein Ratenzahlungsvertrag vereinbart wurde, der auch vom Versicherten eingehalten wird.

Kann man sich von der Krankenkassenpflicht befreien lassen?

Grundsätzlich gilt die Pflicht, eine Krankenversicherung abgeschlossen zu haben. Davon kann man sich auch nicht befreien lassen. „Man kann sich als gesetzlich Krankenversicherter von der Versicherungspflicht in den gesetzlichen Kassen befreien lassen, muss aber dann entweder privat versichert oder über Beihilfe oder Heilfürsorge abgesichert sein“, sagt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW. Wer in welchen bestimmen Fällen diese Option nutzen kann, ist im Sozialgesetzbuch klar geregelt.

Ein Beispiel: Beschäftigte, die ein hohes Jahresarbeitsentgelt haben und über einer festgelegten Grenze liegen, können sich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreien lassen. Ob ein Arbeitnehmer versicherungspflichtig ist oder sich privat versichern kann, hängt vor allem davon ab, ob sein regelmäßiges Arbeitsentgelt über oder unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. „Sie ändert sich jährlich und steigt im Normalfall an", sagt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW. „Sagen wir mal, ein Angestellter verdient sehr gut und sein Einkommen liegt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze von 62550 Euro für 2020. Er hat sich privat versichert. Dann stagniert sein Einkommen. In 2021 liegt die Jahresarbeitsentgeltgrenze bei 64350 Euro, aber sein Einkommen bleibt darunter.“ Normalerweise würde nun die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse greifen. Aber im geschilderten Fall hat der Betroffene die Möglichkeit, eine Befreiung von der Versicherungspflicht zu beantragen und weiterhin in der privaten Versicherung zu bleiben.

Für die Befreiung ist immer ein Antrag nötig, der innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung gestellt werden muss. Hierbei muss auch nachgewiesen werden, dass man anderweitig versichert ist.

Ist die Krankenkasse berechtigt, einen Versicherten zu kündigen?

Die gesetzlichen Krankenkassen können ihre Versicherten nicht kündigen. „Selbst bei Beitragsschulden kann der Versicherer nicht kündigen“, erklärt Philipp Opfermann, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale NRW. „Versicherte der privaten Versicherungen können jedoch bei Beitragsrückständen in den sogenannten Notlagentarif rutschen, in dem nur Kosten für die Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen übernommen werden.“ Ausnahmen gibt es auch hier für Schwangere und Kinder, die selbst im Notlagentarif einen erweiterten Leistungsanspruch haben.

Was ist der Unterschied zwischen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung?

In der gesetzliche Krankenversicherung zahlt jedes Mitglied solidarisch einen Beitrag, der sich am eigenen Einkommen bemisst. Jeder finanziert die anderen Mitglieder mit. Das nennt man das Solidarprinzip.

Bei der privaten Krankenversicherung gilt dagegen das Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, dass jeder sich gegen sein eigenes Risiko versichert. Wer gesund ist und einen ausgewogenen Lebensstil pflegt, ist hier klar im Vorteil: Er muss geringere Beiträge bezahlen als Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

In Deutschland kann man entweder ganz privat versichert sein oder man schließt zusätzlich zur Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse eine private Zusatzversicherung ab, die die Leistungen der GKV sinnvoll ergänzen kann. Klassische Beispiele betreffen den Bereich der Zahnbehandlungen, das Krankenhaustagegeld, das Krankentagegeld oder die Unterbringung in einem Einzelzimmer im Krankenhaus. Eine Krankenzusatzversicherung kann in den Fällen sinnvoll sein, in denen die GKV nicht alle Risiken komplett abdeckt. Hier können die Versicherten nach ihren individuellen Präferenzen und Bedürfnissen entscheiden. Und klar ist auch eine private Krankenzusatzversicherung eine Frage des Geldes.

Aber: Ganz über die private Krankenversicherung versichert zu sein, ist für Arbeitnehmer nur dann möglich, wenn sie ein Jahr lang die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreiten. 2019 lag sie etwa bei 60750 Euro. Die PKV ist also exklusiv und nimmt nicht jedermann auf. Das ist bei der GKV anders.

Was sind die Vorteile einer privaten Krankenversicherung?

Jeder, der als gesetzlich Versicherter einmal versucht hat, zeitnah bei einem Facharzt einen Termin zu bekommen, kennt das Dilemma: Teilweise ist erst in Wochen oder Monaten ein Termin beim Kardiologen oder Orthopäden verfügbar. Da haben es diejenigen, die eine private Krankenversicherung abgeschlossen haben, einfacher. Sie werden vielfach bevorzugt und erhalten schneller einen Termin. Außerdem haben sie je nach den bei ihrer Versicherung gebuchten Leistungen einen Anspruch auf Chefarztbehandlung und auf eine Unterbringung im Einbettzimmer. Medikamente, die Versicherten der GKV selbst bezahlen müssen, bekommen PKV-Mitglieder erstattet. Für sie entfällt die Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die privaten Krankenversicherungen offener gegenüber neuen Behandlungsmethoden sind. Bei der GKV dauert es mitunter Jahre, bis eine neue und vielversprechende Therapie anerkannt wird und die Kosten dafür übernommen werden.

Die privaten Krankenversicherungen haben allerdings auch Nachteile, die man kennen muss. Das betrifft vor allem die Kosten. Kinder und Familienmitglieder, die kein eigenes Einkommen haben, sind nicht wie bei der GKV über die Familienversicherung kostenfrei mitversichert. Für sie müssen zusätzlich Verträge abgeschlossen werden. Ebenso muss man sich als Versicherter im Alter auf höhere Beiträge einstellen. Da mit steigendem Alter auch die Behandlungskosten ansteigen, bittet die PKV ihre Versicherten stärker zur Kasse. Gleiches ist der Fall, wenn Vorerkrankungen vorliegen. Die ambulante Behandlung von Krankheiten kann schon mal sehr teuer werden. PKV-Mitglieder müssen in Vorleistung treten und bekommen die Kosten erst im Nachgang erstattet. Daher ist es mehr als sinnvoll, sich für solche, unvorhergesehene Fälle ein finanzielles Polster anzulegen.