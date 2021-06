Fakt 8 zur Krankenversicherung: Auf keinen Fall sollte man überstürzt wechseln

Wer von jetzt auf gleich die Krankenkasse wechseln will, tut sich meist keinen Gefallen. In keinen anderen Versicherungsbereich ist der Preis- und Leistungsvergleich so schwierig. Um keinen Druck zu haben, sollte man sich bei bestehendem Krankenversicherungsschutz in Ruhe informieren.