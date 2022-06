Ruhe bewahren

Experten sagen, dass Wölfe scheu sind und den Kontakt mit Menschen meiden. Sobald er Sie bemerkt, zieht er sich in der Regel zurück. Das macht er nicht in Panik, sondern in aller Ruhe. Seien Sie ruhig und bewahren Sie Ruhe. Unbedingt beachten: Nähern Sie sich niemals Wölfen, die gerade ein Tier gerissen haben.