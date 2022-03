Zeitumstellung in der Nacht zum 27. März : Sommerzeit 2022 - das müssen Sie wissen

Zeitumstellung in der Nacht zum 27. März

Düsseldorf Jedes Jahr am letzten Sonntag im März wird die Uhr umgestellt - die Sommerzeit beginnt. Doch wird die Uhr eigentlich vorgestellt, oder müssen wir die Zeiger mitten in der Nacht zurückdrehen? Wir haben Fragen und Antworten zum Thema Zeitumstellumg zusammengefasst.

Die Zeitumstellung findet zweimal im Jahr statt – entweder wird die Uhr eine Stunde vor (Sommerzeit) oder eine Stunde zurück (Winterzeit) gestellt. Um die Menschen nicht allzu sehr in ihrem Tagesablauf zu stören, passiert dies nachts.

Wann wird die Uhr umgestellt?

Die Uhr wird wie üblich am letzten Märzwochenende von Winter- auf Sommerzeit zurückgestellt und einmal am letzten Sonntag im Oktober. Dieses Jahr muss die Uhr am Sonntag, 27. März um 2 Uhr morgens um eine Stunde vor auf 3 Uhr gestellt werden.