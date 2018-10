Zeitumstellung im Oktober 2018: Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Düsseldorf Bei einer EU-weiten Online-Umfrage sprach sich eine große Mehrheit gegen die Zeitumstellung aus. Die EU wollte darauf reagieren. Muss die Uhr jetzt trotzdem noch auf Winterzeit umgestellt werden?

Schafft die EU die Zeitumstellung ab?

4,6 Millionen Teilnehmer hatte eine EU-weite Online-Umfrage, bei der es um die Zeitumstellung ging. Eine überwältigende Mehrheit war dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die EU-Kommission will deshalb einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit vorlegen. Einen Termin gibt es dafür jedoch nicht. Laut EU-Kommissarin Violeta Bulc könnte die Entscheidung jedoch schon 2019 fallen - und die Umstellung bereits 2020 nicht mehr nötig sein. Nach den aktuellen Überlegungen könnten die einzelnen Länder selbst entscheiden, ob sie Sommer- oder Winterzeit dauerhaft einführen.

Wann wird die Uhr umgestellt?

Die Uhr wird also auch 2018 auf Winterzeit umgestellt - und zwar wie üblich am letzten Oktoberwochenende. Dieses Jahr muss die Uhr am Sonntag, 28. Oktober um 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt werden.