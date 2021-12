Für Software-Update : VW ruft alle Golf 8 in die Werkstätten

VW ruft alle Golf 8 in die Werkstätten

Wolfsburg Der Autokonzern Volkswagen ruft europaweit Golf-8-Modelle zurück, allein in Deutschland rund 220.000 Fahrzeuge. Behoben werden sollen Software-Probleme, die seit der Auslieferung der Fahrzeuge bestehen.

Wegen der anhaltenden Software-Probleme beim Golf 8 ruft Volkswagen alle Fahrzeuge des neuen Modells in die Werkstätten. Dort soll ein großes Software-Update aufgespielt werden, um Anwendungen wie Navigation und Sprachbedienung zu verbessern, sagte ein Konzern-Sprecher am Mittwoch. Betroffen seien in Deutschland rund 220.000 Fahrzeuge, die seit dem Start vor zwei Jahren verkauft wurden. Das Update werde europaweit bei Fahrzeugen aufgespielt. Zahlen konnte VW zunächst nicht nennen.