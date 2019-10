Nach EU-Entscheidung : Winterzeit 2019 - muss die Uhr überhaupt noch umgestellt werden?

Düsseldorf Bei einer europaweiten Online-Umfrage sprach sich 2018 eine große Mehrheit gegen die Zeitumstellung aus. Die EU hat daraufhin die Abschaffung beschlossen. Muss die Uhr jetzt trotzdem noch auf Winterzeit umgestellt werden?

Wie lange muss die Uhr noch umgestellt werden?

Im vergangenen Jahr haben 4,6 Millionen Teilnehmer bei einer EU-weiten Online-Umfrage mitgemacht. Eine überwältigende Mehrheit war dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Das EU-Parlament hat daraufhin einem Gesetzesvorschlag zur Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit zugestimmt. Einen Termin gibt es dafür jedoch nicht. Ursprünglich sollte die Umstellung schon 2019 nicht mehr nötig sein - allerdings gab es Probleme in der Absprache zwischen den Ländern. Nun soll der Wechsel spätestens im Jahr 2021 enden. Nach den aktuellen Überlegungen könnten die einzelnen Länder dann selbst entscheiden, ob sie die Sommer- oder Winterzeit dauerhaft einführen.

Wann wird die Uhr umgestellt?

Die Uhr wird also auch 2019 auf Winterzeit umgestellt - und zwar wie üblich am letzten Oktoberwochenende. Dieses Jahr muss die Uhr am Sonntag, 27. Oktober um 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt werden.