Drohungen, Abzocke : Wie Eltern mit Kettenbriefen auf den Handys ihrer Kinder umgehen sollten

Was Kinder auf ihrem Smartphone machen, ist nicht allen Eltern klar. Foto: dpa/Tobias Hase

Berlin Wenn Kinder im Messenger Nachrichten mit Gruselfiguren und Kettenbriefe mit Drohungen erhalten, ist das für sie schwer verdaulich. Dann ist Löschen wichtig - aber auch Reden und Regeln.

Kettenbriefe mit Gruselfiguren, die über Whatsapp verschickt werden, geistern immer wieder herum - und erschrecken Kinder. So wird etwa bei Nachrichten eines Whatsapp-Kontakts namens „Momo“ gedroht, dass dem Angeschriebenen schlimme Dinge widerfahren, wenn er die Briefe nicht weiterleitet. Wie können Eltern die Kinder davor schützen?

Man sollte sich nur mal in die Kinder hineinversetzen, schlägt Kristin Langer vor. Sie ist Mediencoach der Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“. Das Kind freut sich, denkt „Toll, ich habe eine Nachricht bekommen“. Es öffnet euphorisch die Nachricht, und es springt ihm ein Foto oder ein Video einer Figur entgegen, der die Augen aus dem Kopf hervorquellen. „Da steckt Heranwachsenden schnell der Schreck in den Gliedern.“