Messenger-Dienst sorgt für Verwirrung : Was hat es mit dem Whatsapp-Kettenbrief auf sich?

Düsseldorf Whatsapp soll angeblich über Nacht die Datenschutz-Einstellungen geändert haben, sodass Nutzer nun von jedem in eine Gruppe hinzugefügt werden können. Das geht aus einem Kettenbrief hervor, der im Umlauf ist. Wir zeigen, was dahintersteckt.

Zahlreiche Whatsapp-Nutzer erhalten in diesen Tagen einen Kettenbrief, der ihnen von Freunden oder Bekannten weitergeleitet wird. Darin wird behauptet, der Messenger-Dienst habe die Datenschutz-Einstellungen ohne das Wissen seiner Nutzer verändert. Konkret heißt es, dass man durch ein heimliches Update als Nutzer ab sofort von jedem in eine Gruppe hinzugefügt werden könne.

Tatsächlich ist es allerdings so, dass Whatsapp diese Einstellungen nicht über Nacht mit einem Update eingespielt hat. Bei der Einstellung handelt es sich um eine Standard-Einstellung des Nachrichtendienstes, die bereits bei der Installation der App voreingestellt ist, was den meisten Nutzern offenbar bislang nicht bekannt war. Und obwohl es im Kettenbrief heißt, dass einen „Jeder“ zu einer Gruppe hinzufügen kann, ist das nicht so. Tatsächlich können es nur die Personen, die über Ihre Handynummer verfügt.

Vielmehr ist es so, dass zahlreiche Whatsapp-Nutzer offenbar gar nicht so genau Bescheid wissen, was in den Datenschutz-Einstellungen überhaupt festgelegt ist. Das bislang letzte Update der Datenschutz-Funktion für das Hinzufügen in Gruppen ist laut Whatsapp offiziell auf November 2019 datiert. Vor rund eineinhalb Jahren wurde verkündet, dass man nun individuell entscheiden könne, ob einen „Jeder“, was bis dato die einzige Option gewesen war, „Meine Kontakte“ (das heißt, die Nummern, die man selbst im Telefonbuch gespeichert hat) oder „Meine Kontakte außer ...“ (einzelne Kontakte können ausgeschlossen werden) zu einer Gruppe hinzufügen kann. Seitdem haben offenbar zahlreiche Nutzer die Einstellung nicht geändert