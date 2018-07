Was sich ab 1. August ändert: Bahn-Sparpreise, Elektro-Recycling, Kita-Gebühren

Düsseldorf Die Bahn führt besonders günstige Tickets ein und so mancher Badezimmerschrank fällt bald unter Elektroschrott. Diese Gesetzesänderungen müssen Sie ab August kennen.

Bahn führt Sparpreise ein

Wer eine Zugreise plant, sollte noch einmal die Preise prüfen. Ab August führt die Bahn den Super-Sparpreis ab 19,90 Euro dauerhaft ein. Allerdings betrifft das vor allem weniger stark befahrene Strecken. Das City-Ticket mit dem man an Start und Ziel den öffentlichen Nahverkehr kostenlos benutzen darf, gibt es zukünftig auch ohne Bahncard. Laut einem Test der Stiftung Warentest haben Schnäppchenjäger gute Chancen an Samstagen ein Ticket für 19,90 Euro zu bekommen. Am Sonntag sieht es dagegen nicht so gut aus. Die geringste Chance auf ein günstiges Ticket gibt es am Freitag. Je früher man bucht, desto besser.