Was zahlt die Bahn, wenn Verspätungen auftreten?

Bei Verspätungen kommt es auf die Dauer an. Grundsätzlich haben Reisende aber laut EU-Recht einen Anspruch auf Entschädigung. Das gilt für Naturkatastrophen wie Unwetter, aber auch bei Streiks. Kommen Fahrgäste mindestens 60 Minuten später als geplant an, haben sie Anspruch auf 25 Prozent Erstattung, bei mehr als 120 Minuten sind es 50 Prozent. Ab einer absehbaren Verspätung von über einer Stunde können Fahrgäste auch auf die Fahrt verzichten und den kompletten Ticketpreis zurückverlangen.