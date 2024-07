Verbraucherzentrale NRW warnt Betrüger versenden E-Mails im Namen der AOK

Über den Button „Senden Sie meine Anfrage“ sollen die Adressaten laut Verbraucherzentrale die angeblich neue Karte beantragen. Wer darauf klicke, komme auf eine gefälschte Internetseite, die mit der AOK nichts zu tun habe. Alle Daten, die dort eingetragen werden, gingen dann an Kriminelle. Diese könnten die Daten unter anderem für Straftaten durch Identitätsdiebstahl missbrauchen. Auch eventuell vorhandene Anhänge sollten nicht geöffnet oder Telefonnummern gewählt werden. Am besten werden solche E-Mails sofort in den Spam-Ordner verschoben, raten die Verbraucherschützer.