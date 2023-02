Blumen am Valentinstag Das sind die besten Alternativen zur teuren Rose

Für kaum einen Anlass steht eine Rose so sehr wie für den Valentinstag. Aber das Symbol der Liebe ist an diesem Tag ganz schön teuer. Noch dazu ist dieses Geschenk, mitten im deutschen Winter, alles andere als nachhaltig. Denn eine große Zahl an Schnittrosen wird zu dieser Jahreszeit meist aus Ländern wie Kenia, Äthiopien, Kolumbien und Ecuador importiert. Dabei vermitteln auch andere Blumen eine Herzensbotschaft - manche sogar noch viel mehr als nur „Ich liebe dich“.