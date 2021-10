„Alburj - Halva mit Pistazien“ : Unternehmen ruft Süßspeise wegen Salmonellen zurück

Sinsheim Ein Unternehmen aus Sinsheim ruft eine Charge einer orientalischen Süßspeise zurück. Hintergund ist eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen. Betroffen sind Prodkute mit dem Haltbarkeitsdatum 7/2022.

Wegen Salmonellen in einer Charge ruft die Kosebate GmbH (Sinzheim) Pistazien aus dem eigenen Bestand zurück. Betroffen ist das Produkt „Alburj - Halva mit Pistazien“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7/2022, wie aus einer am Freitag über das amtliche Portal „lebensmittelwarnung.de“ verbreiteten Mitteilung hervorgeht. Die Ware wurde verpackt in Einheiten von etwa 400 und 800 Gramm angeboten. Salmonellen können eine gefährliche Durchfallerkrankung verursachen.