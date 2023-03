Stark statt schlapp So halten sich Tulpen und Narzissen länger

Am besten rollt man die Tulpenstängel in Zeitungsseiten oder andere Papiere ein oder lässt sie noch in ihrer Plastikverpackung, dann stellt man sie für eine Stunde ins Wasser. So verpackt sind die Stängel stabilisiert, bis sie genug Wasser gezogen haben, um sich wieder selbst zu halten. Darauf weist die Tulip Promotion Netherlands hin, ein Zusammenschluss von über 500 Tulpenzüchtern und -produzenten aus den Niederlanden.