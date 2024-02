Tipps für Haustierbesitzer So wird man Tierhaare auf Textilien los

Wäscht man in der Maschine Stücke, auf denen Tierhaare kleben, sollte man sie zunächst gründlich im Freien ausschütteln und – falls notwendig - abbürsten. Außerdem eine gute Idee: Anti-Fussel-Bälle oder Tennisbälle mit in die Trommel geben, an denen die Haare während des Waschgangs haften bleiben.