Wirbel um TikTok-Trend : Kann man mit einem Teelicht-Ofen wirkich heizen?

Düsseldorf Der Internet-Trend mutet kurios an, aber vielen Verbrauchern ist jede Versicherung gegen den Energie-Blackout recht. Was steckt dahinter und wie sinnvoll ist der Behelfsofen? Wo liegen Gefahren?

Auf der Video- und Social-Media-Plattform Tiktok kursierte kürzlich ein ungewöhnliches Phänomen: Dutzende Nutzer zeigen in kurzen Videos, wie sie sich einen kleinen Ofen aus Terrakotta-Töpfen bauen und diesen mit haushaltsüblichen Teelichtern heizen, oft versehen mit Untertiteln wie „Blackout Checkliste“ oder „Blackout Vorbereitung“. Ein paar unterschiedlich große Tontöpfe zum Ineinanderstecken als Wärmeglocke, ein Untersetzer fürs Abstellen der Teelichter und ein paar Schrauben, Muttern und Scharniere als Befestigung, natürlich einige Teelichter – mehr braucht es nicht für den Ofen.

Manche Tiktok-Nutzer beschreiben ihn als perfekte Alternative zum Heizen, man könne sich perfekt an seiner gemütlichen Wärme aufwärmen. Ein kommerzieller Anbieter bietet die bereits fertig zusammengebastelten Tonheizungen zum Verkauf an, Baumärkte stellen Kauf- und Bauanleitungen bereit. Und die Kommentare unter den Videos bewegen sich zwischen Begeisterung und „das bringt nichts“. Andere Videos warnen hingegen vor Brandgefahr und CO2-Ausstoß, man sollte die Teelichter nicht zu dicht nebeneinander und nicht zu viele aufstellen. Die Töpfe dürften nicht zu dicht über den Teelichtern angebracht sein, sonst könnte Hitzestau und ein Wachsbrand die Folge sein, der auch Brände in der Wohnung auslösen könne.