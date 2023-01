Inflation, Energiekrise und Krieg Welche Produkte und Dienstleistungen 2022 teurer geworden sind

Wer in den Supermarkt geht, bemerkt schon seit Längerem die hohen Preise für Lebensmittel. Am meisten haben sich Speiseöl und Speisefett verteuert, bei diesen Produkten stieg der Preis um 49,7 Prozent innerhalb eines Jahres. Auch 2023 steigen die Preise für bestimmte Lebensmittel weiter: So erleben Weizenmehl, Zucker, Schnittkäse oder Kartoffeln derzeit einen sprunghaften Anstieg.