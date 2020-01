Sturz vor Hotel : Urlauber kann wohl weiter auf Entschädigung hoffen

Karlsruhe Ein in seinem Urlaub gestürzter Pauschalreisender kann voraussichtlich weiter auf Entschädigung hoffen. Die Klage des Mannes gegen einen Reiseveranstalter wird vom BGH wohl an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Der zuständige Senat am Bundesgerichtshof (BGH) machte am Dienstag in Karlsruhe sehr deutlich, dass die bislang erfolglos gebliebene Klage des Mannes gegen den Reiseveranstalter wohl an die Vorinstanz zurückverwiesen wird.