Strom und Gas sind wieder billiger Das müssen Verbraucher bei einem Anbieterwechsel beachten

Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox sind eine wichtige Stütze bei der Suche nach einem neuen Anbieter, denn sie bieten eine gute Orientierung, welche Preise aktuell gut oder weniger gut sind. Dennoch müssen laut Vogler auch hier einige Dinge beachtet werden. In den Portalen seien in den meisten Fällen einige Voreinstellungen gegeben, die für den suchenden Verbraucher zum Nachteil sein können. Beispielsweise würden oft die Boni mit in den angezeigten Preis einberechnet, ebenso „Tarife mit Wechsel­möglich­keit“, wodurch lediglich Angebote angezeigt werden, an denen die Portale durch Provision Geld verdienen. Bei Check24 gibt es die Möglichkeit unter den individuellen Einstellungen, den Grundversorger mit anzeigen zu lassen sowie Empfehlungen der Redaktion auszublenden. Laut Amelie Vogler sollte ebenfalls auf Werbeanzeigen des Portals geachtet werden, die in den meisten Fällen ganz oben in der Liste angezeigt werden.