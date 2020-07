Stiftung Warentest : Viele Kinderwagen für Babys zu eng und unbequem

Düsseldorf Sie sollen sich zum Transport vom Säugling bis zum Kleinkind eignen - erst in der Babywanne, dann im Sitz. Doch nur jeder zweite Kombi-Kinderwagen kam bei Stiftung Warentest gut oder befriedigend weg.

Ein „gut“ erreichte auch der schon nicht mehr ganz so geräumige Hartan Yes GTS für 1100 Euro. Er ist durch seine Schieberhöhe auch für große Eltern gut zu handeln und punktet als einziger mit verstellbaren Fußstützen. Weitere vier Modelle erreichen bei den Testern immerhin noch ein „befriedigend“.

Doch was stört die Tester bei den übrigen Modellen? Durch nachgewiesene Schadstoffe kassieren zwei Kombi-Wagen ein „mangelhaft“. Kritisiert wird einmal die Höhe an Benzo(ghi)perylen in einem Sicherheitsgurt, zum anderen die hohe Menge des Flammenschutzmittels TCPP in einem Matrazenbezug. Immerhin versprach dieser Anbieter schadstoffbelastete Matratzen auszutauschen.