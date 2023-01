Stiftung Warentest Eigenmarken als gute Alternative zu Markenprodukten

Die Prüfer testeten Produkte aus der gesamten Palette des Angebots der Ketten Lidl, Aldi (Nord und Süd), Edeka und Rewe – von Getränken über Fleisch bis hin zu Smoothies, Kaffeebohnen und Tofu. Würde man die gleichen 25 Produkte in Marken- und Eigenmarkenproduktion kaufen, würde ein Einkauf nur mit Eigenmarken 75,60 Euro kosten. Für einen Einkauf mit Markenprodukten müssten 115,08 Euro gezahlt werden, ein Mehr von knapp 40 Euro. Dabei schenken sich die Produkte in der Gesamtwertung der Qualität kaum etwas, in der Unterkategorie der Bio-Angebote erhielten beide Anbietergruppen beispielsweise die gleiche Note von 2,8. Trotzdem lassen sich in verschiedenen Kategorien, die bei der Stiftung Warentest für den Qualitätsvergleich herangezogen wurden, Unterschiede zwischen den Gruppen finden.