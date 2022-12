Spenden, verkaufen, entsorgen 300 Millionen Geräte – wohin mit dem alten Handy oder Laptop?

Die Menschen in Deutschland bewahren rund 300 Millionen alte Handys, Laptops oder Tablets zu Hause auf, wie aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Bitkom-Studie hervorgeht. Pro Haushalt seien das etwa sieben bis acht IT-Geräte. Vor allem die Zahl der Smartphones habe sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Jeder zweite Befragte besitzt eigenen Angaben zufolge sogar mehr als drei Alt-Handys.