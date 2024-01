Inhaltstoffe getestet Welche Tiefkühl-Pommes schädlich sind

Die meisten getesteten Produkte hatten zudem den Nutri-Score „A“. Mit dem Nutri-Score können ähnliche Lebensmittel auf einen Blick miteinander verglichen werden, er zeigt, wie ausgewogen ein Produkt zusammengesetzt ist. Tiefkühlpommes und gesund? Nicht unbedingt. „Das Nährwertprofil von Pommes ist nicht besonders ausgewogen, daran ändern weder ein Nutri-Score noch unser aktueller Test etwas“, meint auch Öko-Test. Vor allem, wenn die Produkte in der Fritteuse zubereitet werden, sollte der Nutri-Score deutlich schlechter sein. Stiftung Warentest fand in der Untersuchung heraus, dass die Tiefkühlpommes in der Fritteuse meist gar nicht knuspriger als im Backofen werden. Zwei Produkte waren frittiert sogar weniger knusprig als gebacken. Die Mikrowellenpommes enttäuschten die Tester geschmacklich am meisten. Beide getesteten Produkte waren eher fest, fast schon trocken beziehungsweise zäh.