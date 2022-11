Tipps für die Weihnachtszeit : So einfach ist nachhaltiges Dekorieren zu Weihnachten

So einfach ist nachhaltiges Dekorieren zu Weihnachten

Düsseldorf „Früher war mehr Lametta“, der Satz aus dem Sketch „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ von Loriot stimmt und das ist auch gut so. Denn der Weihnachtsschmuck aus Metallfäden ist alles andere als nachhaltig. Mit gutem Gewissen für Weihnachtsstimmung sorgen ist aber gar nicht so schwer.

Die Adventszeit mit seinem Lichtern und der weihnachtlichen Dekoration lässt uns angenehmer durch die dunkle Jahreszeit kommen. Waren vor einigen Jahren die Fenster in den Wohnungen hell erleuchtet mit Lichterketten und alles was sonst noch blinkt, kann das dieses Jahr schon anders aussehen. Die Klimakrise und die Strompreise werden so manches Fenster unbeleuchtet lassen. Auf festliche Stimmung, die nachhaltiger ist, muss aber nicht verzichtet werden.