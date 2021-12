Tipps für Silvester : Was Sie beim Kauf von Sekt und Champagner beachten sollten

Düsseldorf Zwar ist der Kauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester in diesem Jahr erneut verboten worden - aber dem Plopp durch das Entkorken von Sektflaschen steht nichts im Wege. Wir haben Fakten zum Kauf des prickelnden Getränkes zusammengestellt.

Bei allen Qualitätsschaumweinen handelt es sich um zweimal vergorenen Wein mit einem Mindestdruck von 3,5 bar. Das Prickeln entsteht durch die Kohlensäure aus der Gärung. Während Sekt - in Frankreich "Crémant", in Spanien "Cava", in Italien "Spumante" genannt - in unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden kann, ist für den Champagner die Flaschengärung vorgeschrieben.