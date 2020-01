5. Richtig wisch und weg

Normaler Putzlappen war gestern, Mikrofasertücher sind heute. Beide Experten schwören auf die feinen Reinigungstücher, weil sie mit Wasser angefeuchtet mehr Schmutz fassen als herkömmliche Wischlappen. Um auf Hygiene zu achten, sollte man am besten mehrere Tücher in verschiedenen Farben für verschiedene Stellen verwenden: einen für die Küchenflächen, einen für die Toilette, einen fürs Waschbecken usw.. Außerdem kann man ein Tuch vor Beginn viermal falten und es so in acht frische Flächen einteilen, mit denen man hintereinander wegputzen kann. Böden sollten übrigens immer in Form einer liegenden Acht gewischt werden, um den Schmutz nicht nur an die Ränder zu schieben, sondern wirklich zu beseitigen.