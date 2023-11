Übersicht Rundfunkbeitrag – wann und wie kann man sich befreien lassen?

Im Grundsatz muss jeder Haushalt in Deutschland den Rundfunkbeitrag zahlen. Das bedeutet aber auch: Wer gemeinsam in einer Wohnung lebt, etwa in einer WG, zahlt nur einmal. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich befreien zu lassen oder eine Ermäßigung zu beantragen. Das gilt unter bestimmten Umständen etwa für Studierende, Rentner, Asylbewerber und Menschen mit Behinderung. Der Antrag dafür ist online auf der Website des Rundfunkbeitrags möglich. Ausschlaggebend sind fest definierte soziale oder gesundheitliche Gründe.