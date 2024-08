Produkt-Rückrufe Rückruf für „Gut&Günstig“-Lachsforellen wegen Listerien

Die dänische Lebensmittelbehörde warnt vor dem Verzehr von drei aus Südkorea importierten, besonders scharfen Instantnudelgerichten. Die Produkte werden weltweit verkauft – und sind auch in Deutschland zu erwerben. In Dänemark wurden folgende Produkte zurückgerufen: „Buldak Samyang 3 x Spicy & Hot Chicken“, „Buldak Samyang 2 x Spicy & Hot Chicken“ und „Buldak Samyang Hot Chicken Stew“. Die Produkte enthielten eine zu hohe Dosis Capsaicin - einen Wirkstoff, der Chilischoten Schärfe verleiht. Viele Kinder und Jugendliche in Dänemark fordern sich in sozialen Netzwerken in einer Art Mutprobe gegenseitig zum Essen „einer kräftigen Schüssel Nudelsuppe“ von Samyang Foods auf. Im September 2023 starb ein Teenager, nachdem er einen besonders scharfen Tortilla-Chip gegessen hatte. Offenbar nahm er an einer Mutprobe teil.