Rückruf bei „dm“ : Schimmelpilz in Mandel-Produkten gefunden

Schimmelpilz in Mandel-Produkten gefunden

Oyten Der Lebensmittelhersteller EgeSun ruft mehrere Mandel-Produkte zurück. Betroffen sind die Produkte „dmBio gemahlene Mandeln 200 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. April 2022 und „MorgenLand Mandelmehl 300 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2022.

In den Produkten wurde ein Aflatoxin-Gehalt nachgewiesen, wie es in dem am Mittwoch im Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf heißt.