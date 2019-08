Wegen Glasstückchen : Sauerkirsch-Fruchtaufstrich von Rewe zurückgerufen

Breuberg Ein Sauerkirsch-Fruchtaufstrich von Rewe wird wegen möglicher Glasstückchen vorsorglich zurückgerufen. Das Unternehmen habe die Ware bereits aus dem Verkauf nehmen lassen.

Konkret geht es um das Produkt „REWE Bio Sauerkirsch 75% Frucht 250g, Mindesthaltbarkeitsdatum: 25.10.2020 Uhrzeit: 16.00 bis 17.15“, teilte der Hersteller, die ODW Lebensmittel GmbH in Breuberg, am Dienstag mit. Der Rückruf erfolge rein vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass in den Gläsern kleine transparente Glasstückchen sein könnten, hieß es in der Pressemitteilung, die auf dem Portal lebensmittelwarnung.de verlinkt wurde.