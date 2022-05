Wasserspaß auf dem eigenen Grundstück : So finden Sie den passenden Gartenpool

Düsseldorf Seit es Pools zum Aufstellen gibt, ist das Bad im eigenen Garten für viele erschwinglich geworden. Die Nachfrage steigt. Wir haben für Sie zusammengefasst, was beim Kauf und der Wahl des Standorts zu beachten ist.

Welcher Pool? Wer kein Schwimmbecken in die Erde einlassen will, weil das oft sehr teuer und aufwendig ist, hat Alternativen. Mehr als 75 Prozent der Pool-Besitzer suchten so im vergangenen Jahr laut einer Datenabfrage des Online-Vergleichsportals Idealo nach dem sogenannten Frame-Pool. Er besteht aus einer Kunststofffolie und Metallrohren, die ineinandergesteckt zum Gerüst oder Rahmen (Frame) für die Folie werden. Dieser Pool kann den ganzen Sommer über stehen bleiben. Der Preis richtet sich nach der Größe. Wer besonders viel Platz im Garten hat – bis zu zehn Meter in der Länge – und Wert auf eine hochwertige Ausstattung und Zubehör legt, kann für den Frame-Pool bis zu 800 Euro ausgeben.