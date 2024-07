Ticketgültigkeit, Konzertabbruch, Erstattung Verbraucherzentrale NRW bietet „Tickettool“ bei Problemen auf Konzerten

Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen bietet Musikbegeisterten beim Besuch von Bühnenauftritten, Shows und Festivals ein Hilfetool im Netz an, „wenn das Konzert zum Reinfall wird“. Mit dem kostenlosen und interaktiven „Tickettool“ könne bei Problemen rund um Ticketgültigkeit, Konzertabbruch, Erstattung, Sicht auf die Bühne oder Technik eine erste rechtliche Einschätzung eingeholt werden, erklärte die Verbraucherzentrale NRW am Dienstag in Düsseldorf. Musterschreiben könnten gegebenenfalls helfen, Ansprüche durchzusetzen.