Pässe und Ausweise Kein Papierfoto mehr nötig und Postzustellung möglich

Die Bundesregierung hat Vereinfachungen bei der Beantragung neuer Pässe und Ausweise beschlossen. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, entfällt ab April 2025 die Pflicht zur Vorlage eines Passbildes auf Papier, Fotos können dann digital den Ämtern übermittelt werden. Hierzu sollen auch entsprechende Automaten in den Behörden aufgestellt werden. Ab Mai 2025 gibt es zudem die Möglichkeit einer Direktzustellung von Reisepässen und Personalausweisen per Post an die Meldeanschrift.