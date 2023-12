Weihnachtsgeschenke bestellen Was tun bei Problemen mit der Lieferung?

In jedem Fall gilt: „Von der unvollständigen Lieferung eine Beweissicherung machen“, rät Kämper. Er nennt ein Beispiel: Eine Frau hat zwei Elektroheizlüfter bestellt, bekommt aber nur einen geliefert. „Hier bietet es sich an, das Gewicht des Pakets, das vom Zusteller angegeben wird, zu dokumentieren und ebenso etwa per Smartphone den Inhalt des Pakets zu fotografieren.“ Mit diesen Beweisen können Betroffene nun den Händler kontaktieren und ihn unter Fristsetzung auffordern, für eine vollständige Lieferung zu sorgen.