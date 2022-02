Sturmtief „Xandra“ : Bei Sturm Rollläden hoch oder runter?

Düsseldorf Ziehen Stürme wie das aktuell angekündigte Tief „Xandra“ übers Land, kommen bei vielen Menschen Fragen dazu auf, wie sie sich und ihre Wohnung oder ihr Haus am besten vor Sturmschäden schützen. Eine Frage, die dabei viele beschäftigt: Rolladen am besten rauf oder runter?

Es wird wieder stürmisch in Deutschland: Ab Mittwochabend soll Sturmtief „Xandra“ über weite Teile Deutschlands ziehen. In Nordrhein-Westfalen fällt deswegen am Donnerstag die Schule aus.