Gut gekleidet zu den Wiesn : Dresscode für das Oktoberfest

Düsseldorf Das Oktoberfest steht vor der Tür und die letzten Vorbereitungen laufen. Sie wissen aber noch nicht, wie Sie sich kleiden sollen? Hier gibt es fünf Tipps zum Dresscode.

Vom Binden der Dirndlschürze über das passende Schuhwerk bis hin zu den schönsten Accessoires, gibt die Knigge zum perfekten Look eine Auskunft. Durchlesen, beachten und stilsicher bei dem Wiesnspaß auftauchen. So kann die "Gaudi" mit Maß und Brezn beginnen.

Welche Bedeutung kommt der Schleife am Dirndl zu?

So bedeutet die rechts getragenen Schleife, dass man sich in einer Beziehung befindet und zur Zeit nicht zu haben ist. Die Männer auf dem Oktoberfest wissen dann, dass sie ihr Glück bei dieser Dame nicht versuchen müssen.

Wie sieht das passende Schuhwerk aus?

Besser also man entscheidet sich für den traditionellen Schnürschuh aus Leder. Empfehlenswert sind Stiefelletten je nach Outfit in Braun- oder Cremefarbenen Tönen. Wer sich nicht extra neue Schuhe für den großen Festtag kaufen möchte, kann seinen Schuhschrank auch nach Wanderschuhen absuchen. Aufgepeppt mit bunten Schnürsenkeln abgestimmt zum Dirndl sorgt man für Hingucker.

Was sind die "Must-have-Accesoires" für die Wiesn?

Ein quadratisches Tuch zum Umbinden aus Baumwolle oder Seide passt super zum Dirndl. Am besten eignen sich zum Oktoberfest karierte oder herzförmige Drucke auf den Halstüchern. Praktisch ist es, wenn die Großmutter das Filzhandwerk beherrscht. Denn kleine Taschen aus Filz sind der Renner in jedem Zelt. Bestickt mit Hirschen, Edelweiß oder Herzen wird die Handtasche perfekt bayrisch.

Das Lebkuchenherz bietet sich nicht nur zum Essen an, sondern in kleinerer Version auch als Halskette oder Armband. Wer gerne selber kreativ wird und seinem Aussehen einen persönlichen Touch geben möchte, kann sich auch sein Accessoire selber machen: einfach ein kariertes Band nehmen und eine Mini-Brezel als Anhänger umbinden.

Sind Dirndl und Lederhose Pflicht?

In den letzten Jahren hat der Hipe um die bayrische Tracht enorm zugenommen. Immer mehr schmeißen sich für das Fest in München in ein Dirndl oder in eine Lederhose. Kaum ein Münchner wird ohne Tracht erscheinen. Wer sich deshalb fragt, ob er auch ohne stilechte Kleidung zum Oktoberfest gehen kann, dem helfen diese Tipps.