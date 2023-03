Verspätung, Ausfall, Streik Wenn die Straßenbahn nicht kommt - diese Rechte haben Fahrgäste im ÖPNV

Bei Verspätung der fahrplanmäßigen Ankunft am Zielbahnhof um mehr als 120 Minuten werden entweder

● 50% des Fahrkartenpreises erstattet,

● oder der Fahrgast verzichtet auf die Beförderung, dann wird der gesamte Reisepreis erstattet,

● oder der Fahgast bricht die Beförderung ab, dann steht ihm ein kostenloser Rücktransport und die Erstattung des Reisepreises für die nicht genutzte Strecke zu.

Grundsätzlich rät die Verbraucherzentrale dazu, sich im Zug oder am Bahnhof eine Verspätungsbescheinigung ausstellen zu lassen. Zu beachten gilt auch, dass die verspätete Ankunft am Zielbahnhof entscheidend ist. Verspätungen innerhalb der Reisekette werden nicht entschädigt, wenn die Ankunft am Zielort pünktlich oder höchstens 59 Minuten verspätet war.