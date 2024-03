Fokus auf das Tierwohl Eier von Aldi fallen im Öko-Test durch – Fünf Marken erhalten Bestnote

Neunmal vergaben die Tester die Not „gut“, viermal „befriedigend“, je einmal „ausreichend“ und „mangelhaft“. Mit „mangelhaft“ wurden die „Landfreude Frische Eier aus Freilandhaltung 10 Stück“ von Aldi (23 Cent pro Stück) bewertet. Die Qualität ist zwar in Ordnung, doch laut Öko-Test wurde die Lieferkette nicht belegt. Aldi gab an, inzwischen nicht mehr von dem Hersteller der getesteten Eier beliefert zu werden. Auch die „Vom Land Frische Eier aus Freilandhaltung 10 Stück“ von Netto (23 Cent pro Stück) wiesen deutliche Qualitätsmängel auf.