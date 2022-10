Nervig bis peinlich​: Was tun, wenn der Schuh quietscht?​

Berlin Schon bevor man um die Ecke biegt, hören die anderen einen kommen: Denn mit jedem Schritt ertönt ein nerviges Quietschen. Woran liegt es, dass Schuhe Geräusche machen - und was kann man dagegen tun?

Eine alte Redewendung besagt: Schuhe, die quietschen, sind nicht bezahlt. In den allermeisten Fällen dürfte die Ursache zwar an anderer Stelle zu suchen sein. Ob ein Schuhmodell möglicherweise Geräusche entwickelt, lässt sich vorher aber nicht testen. Denn das kann ganz verschiedene Ursachen haben, sagt Liselotte Vijselaar, Leiterin der Abteilung Physikalische Materialprüfung und Inspektionen am Deutschen Schuhinstitut in Pirmasens.