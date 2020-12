Mögliche Belastung mit Keimen : Rückruf von Lünebest „Süße Welle“-Desserts

Berlin Zwei Sorten des Desserts Lünebest-„Süße Welle“ sind aus dem Handel zurückgezogen worden, weil sie möglicherweise einen Lebensmittelkeim enthalten. Der Erreger Bacillus cereus kann die Gesundheit beeinträchtigen. Übelkeit und Erbrechen oder Durchfall drohen.

So hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Verbraucherinformation. Innerhalb einiger Stunden könne es plötzlich zu Übelkeit und Erbrechen oder Durchfall und Bauchkrämpfen kommen.