Stiftung Warentest : Das beste Medium-Mineralwasser kommt aus NRW

Düsseldorf 140 Liter Wasser trinken die Deutschen durchschnittlich im Jahr. Am liebsten greifen sie zu Medium-Wasser. Aber welche Sorten sind wirklich empfehlenswert? Stiftung Warentest hat 31 Wässer unter die Lupe genommen. Fünf davon werden in NRW abgefüllt – darunter der Testsieger.

Was ist eigentlich Mineralwasser? Sickert Regen in eine tiefe geschützte Quelle, filtern verschiedene Bodenschichten das Wasser. Mineralstoffe und Spurenelemente lösen sich – es sammelt sich Mineralwasser. Laut Mineral- und Tafelwasserverordnung ist dieses Mineralwasser direkt an der Quelle abzufüllen. Das bedeutet, es muss von ursprünglicher Reinheit sein. Die unterirdischen Wasservorkommen müssen dafür vor Verunreinigung geschützt sein, außerdem darf das Wasser nur zu wenigen Zwecken im Nachgang behandelt werden. Dass das nicht immer klappt, zeigt der Test der Verbraucherschützer. Sie fanden in verschiedenen Wässern Rückstände von Oberflächenverschmutzung wie Pflanzenschutzmitteln und Rückstände aus Haushalt und Industrie (etwa in Felsenquelle von Real Quality und in Mecklenburger Sprudel von Netto). Gesundheitlich bedenklich sind die zwar nicht, so die Tester, aber das Merkmal „natürliches Mineralwasser“ stellen sie damit in Frage.