Getreidebrei für Säuglinge und M&M’s betroffen : Milupa und Mars rufen Produkte zurück

Frankfurt/Main Verbraucher müssen auf gleich zwei Rückrufe von Lebensmitteln achten: Während Mars das Produkt „M&M's Crispy“ zurückruft, hat der Hersteller Nutricia Milupa einen Getreidebrei für Säuglinge zurückgerufen.

In dem Produkt „Milupa Bio-Getreidebrei 7-Korn“ sei irrtümlicherweise ein Milchgetreidebrei abgefüllt worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Der Brei sei sicher und für Säuglinge ab dem 6. Monat geeignet. Bei Säuglingen mit einer Laktoseintoleranz oder Milcheiweiß- beziehungsweise Sojaallergie könne es allerdings zu Unverträglichkeiten kommen.