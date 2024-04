Ungenaues Wiegen Probleme mit Mehrwegnetzen in Supermärkten – Einkauf könnte teurer werden

Wer beim Einkauf an die Umwelt denkt, verzichtet vielleicht auf die dünnen Plastiktütchen von der Rolle in der Obst- und Gemüseabteilung. Statt der sogenannten Hemdchentragetaschen kann man ja auch Mehrwegnetze in verschiedenen Größen und Materialien nutzen. Doch die sollten erst nach dem Abwiegen auf dem Kassenband zum Einsatz kommen, rät die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.