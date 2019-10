Laut Foodwatch : Babymilch mit Mineralölrückständen belastet

Düsseldorf Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat nach eigenen Angaben mittels Labortests Mineralölrückstände in Säuglingsmilch unter anderem von Nestlé und Danone nachgewiesen.

Drei "unabhängige Laboranalysen" zertifizierter Einrichtungen hätten in acht von 16 getesteten Produkten sogenannte aromatische Mineralölbestandteile gefunden, die laut der EU-Lebensmittelbehörde (Efsa) krebsverdächtig und potenziell erbgutschädigend seien, erklärte Foodwatch Deutschland am Donnerstag. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte, Verbraucher müssten sich darauf verlassen können, dass Lebensmittel sicher seien.

Nach Angaben von Foodwatch sind zwei Produkte von Nestlé sowie eins des Herstellers Novalac in Deutschland und Österreich betroffen. In Frankreich stellte die Organisation ähnliche Ergebnisse vor. Hier seien in Proben ebenfalls gesundheitsschädigende Mineralölrückstände gefunden worden, darunter in Produkten von Danone und ebenfalls Nestlé in Frankreich und von Hero Baby in den Niederlanden.