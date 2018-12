Stille Nacht: Dinge, die das Leben leiser machen

Düsseldorf Die Straße ist laut, der Nachbar macht Krach: Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland fühlen sich durch Lärm belästigt. Helfen könnten ausgerechnet intelligente Lautsprecher.

Von wegen „Stille Nacht, heilige Nacht“: Deutschland hat ein Lärmproblem. „Wir sind weit davon entfernt, dass wir eine akzeptable Geräuschsituation haben“, sagt Michael Jäcker-Cüppers, Chef des Arbeitsrings Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik. In Zahlen: 80 Prozent aller Deutschen fühlen sich durch Lärm belästigt. Das zeigt eine Umfrage des Umweltbundesamts. „Mehr als zwei Millionen Menschen werden durch Lärm nicht nur belästigt, sondern sind sogar in ihrer Gesundheit gefährdet“, warnt Jäcker-Cüppers. Doch wann wird Schall überhaupt zu Lärm? „Sobald er uns beeinträchtigt.“ Hauptlärmquelle ist für drei Viertel der Deutschen der Straßenverkehr. Ein Gesundheitsrisiko bestehe, wenn der Pegel dauerhaft bei 65 Dezibel am Tag oder 55 Dezibel in der Nacht liegt. Das entspricht einem eingeschalteten Staubsauger. Neben Autos und Lkw seien auch Verkehrsmittel auf der Schiene und in der Luft Lärmverursacher. „Die am zweitmeisten genannte Quelle ist der Nachbarschaftslärm“, sagt Jäcker-Cüppers. Dazu zählen rumpelnde Waschmaschinen, laute Musik oder Wandbohren. Was kann die Welt leiser machen?